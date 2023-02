Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 7. Februar 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: versuchte Brandstiftung, Zeugen gesucht

Samstag, 28.01.2023, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 29.01.2023, 11:00 Uhr

In der Nacht von Samstag, 28.01.2023, auf Sonntag, 29.01.2023, kam es in Salzgitter Lebenstedt, Kranichdamm, zu einer versuchten Brandstiftung an einem Imbiss. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten unbekannte Täter vermutlich zunächst eine Scheibe des Imbisses eingeschlagen und dann eine bislang unbekannte Zündquelle in den Innenraum geworfen. Glücklicherweise erlosch die Zündquelle selbstständig. Durch die Rauchentwicklung war jedoch hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe in den Räumlichkeiten des Imbisses entstanden. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen die etwas beobachtet haben oder die Hinweise geben können. Telefon: 05341 / 1897-0.

