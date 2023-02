Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Eifersucht führt zur Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.02.2023 kurz nach 19:00 Uhr geriet ein 44-Jähriger aus Neustadt/W. mit seiner 42-jährigen Ehefrau aufgrund einer Eifersuchtsproblematik zunächst in einen verbalen Streit. Im Verlauf des Streites schlug der Mann seiner Frau mit der flachen Hand in das Gesicht, wodurch diese leichte Verletzungen erlitt. Aufgrund dieser Tatsache muss sich dieser nun in einem Strafverfahren wegen des begangenen Körperverletzungsdelikt verantworten.

