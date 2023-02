Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt ohne Führerschein endet in der JVA

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.02.2023 um 20:50 Uhr wurde ein 33-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Mercedes-Benz einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Ferner bestand gegen diesen zwei offene Haftbefehle. Da dieser die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde er in die JVA verbracht. Der Mercedes-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Des Weiteren muss sich der Halter des PKW's ebenfalls strafrechtlich verantworten, da dieser das Fahrzeug dem 33-Jährigen zur Nutzung überließ.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell