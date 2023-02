Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW unter Kokain-Einfluss geführt

Grünstadt (ots)

Am 24.02.23 gegen 10:45 Uhr wurde am Luitpoldplatz in Grünstadt ein Seat kontrolliert, welcher von einem 22-Jährigen aus dem Donnersbergkreis geführt wurde. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers wurden durch die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bemerkt. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und schlug auf Kokain an. Dem 22-Jährigen wurde in der Folge eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und es erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

