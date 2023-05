Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Körperliche Auseinandersetzung

Aurich - Betrunkener Autofahrer

Norden - Unfallflucht

Wiesmoor - Verkehrsunfall mit Motorrad

Moordorf - Verkehrsunfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Körperliche Auseinandersetzung

Am Montag in den frühen Morgenstunden, gegen 05:30 Uhr, kam es vor einer Diskothek in der Kirchstraße auf Norderney zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, waren die anwesenden Personen zum Teil höchst aufgebracht und verhielten sich gegenüber den Beamten aggressiv. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray, die Erteilung eines Platzverweises und Hinzurufen weiterer Polizeibeamter war eine Beruhigung der Situation möglich. Mindestens eine Person mit offensichtlichen Verletzungen verließ die Örtlichkeit, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Diese Person wird gebeten, sich bei der Polizei Norderney, unter Tel. 04932-92980, zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkener Autofahrer

Auf dem Hoheberger Weg konnte die Auricher Polizei am frühen Montagmorgen einen alkoholisierten Fahrzeugführer kontrollieren. Die Beamten hielten einen Pkw an, der von einem 36-jährigen Wiesmoorer geführt wurde. Nachdem sie Atemalkoholgeruch bemerkten und bei dem Mann einen Wert von über einem Promille feststellten, folgte im Krankenhaus eine Blutentnahme. Die weitere Teilnahme am Straßenverkehr wurde untersagt. Der Fahrer muss sich nun im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens verantworten, der Führerschein wurde bereits einbehalten.

Norden - Unfallflucht

Ein derzeit unbekannter Unfallverursacher touchierte am Wochenende einen Pkw auf dem Gelände der Norder Stadtwerke. Der Geschädigte parkte seinen blauen Ford Fiesta am Freitag gegen 19:00 Uhr und fand diesen beschädigt am Samstag, gegen 09:40 Uhr, vor. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Norden unter 04931-9210 entgegen.

Wiesmoor - Verkehrsunfall mit Motorrad

Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer kam es am Montagmittag in Wiesmoor. Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Hauptstraße in Richtung Strackholt. Der 20-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Ford auf der Straße in entgegengesetzter Richtung, wollte nach links in den Fingerhutweg abbiegen und übersah hierbei den Motorradfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 52-Jährige bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Moordorf - Verkehrsunfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz vor der Apotheke am Bürgermeister-Lüken-Platz in Moordorf werden Zeugen gesucht. Am Dienstag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:40 Uhr, stieß das bislang unbekannte Fahrzeug mutmaßlich beim Ausfahren aus einer gegenüberliegenden Parklücke gegen den abgestellten, braunen Nissan des Geschädigten. Hinweise zu diesem Unfallgeschehen bitte telefonisch unter 04941-6060 an die Polizei in Aurich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell