Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230419.3 Itzehoe: Diebe erbeuten hochwertige Fahrräder

Itzehoe (ots)

Bei Einbrüchen in zwei Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in Itzehoe haben Täter unter anderem drei hochwertige Fahrräder erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 10. bis zum 18. April 2023 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Haus in der Carl-Stein-Straße. Dort begaben sie sich in den Kellertrakt, in dem sich diverse Kellerverschläge befanden. Zwei von ihnen öffneten die Einbrecher gewaltsam und entwendeten aus einem einige Werkzeuge. Aus dem zweiten stahlen die Unbekannten neben einer Fahrradpumpe und einem Bohrschrauber ein schwarz-orangefarbenes Rennrad von Specialized, ein schwarzes Rennrad von Cannondale sowie ein orangefarbenes Mountainbike des Herstellers Cube. Der Gesamtwert der Beute dürfte bei etwa 4.000 Euro liegen.

Hinweise auf die Eindringlinge gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell