POL-IZ: 230419.1 Kellinghusen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Kellinghusen (ots)

Zu Wochenbeginn hat ein Unbekannter in Kellinghusen die Frontscheibe eines geparkten Fahrzeugs zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Am Montag stellte der Geschädigte seinen Peugeot An der Stör auf dem Parkplatz "Unterer Marktplatz" ab. Als er am Folgetag gegen 17.45 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, war die Frontscheibe stark beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

