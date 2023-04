POL-IZ: 230418.5 Borsfleth: Einbruch in Einfamilienhaus

Bargenstedt (ots) - Innerhalb der letzten fünf Wochen ist es in Bargenstedt zu einem Diebstahl von einer Baustelle in einem Neubaugebiet in Bargenstedt gekommen. Die Täter entwendeten Baumittel, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Ende März 2023 bis zum 10. April 2023 begaben sich Unbekannte auf die nicht umzäunte Baustelle eines Einfamilienhauses in der Straße Süderlieth. Von dort stahlen sie einige ...

mehr