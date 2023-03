Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tatverdächtigen zu Kellereinbrüchen gestellt

Gera (ots)

Gera. Im Rahmen von polizeilichen Einsatzmaßnahmen in der Otto-Rothe-Straße wurden Polizisten am 27.02.2023 gegen 08:40 Uhr auf einen 32-jährigen Mann aufmerksam. Dieser hatte sich häuslich in einem Kellerabteil eingerichtet. Bei ihm fanden die Beamten etliche Schlüssel, ein Fahrrad sowie Fahrradteile. Die Ermittlungen ergaben, dass diese Gegenstände bei zurückliegenden Kellereinbrüchen entwendet wurden. Vor Ort nahmen die Beamten eine umfangreiche Spurensicherung vor. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft für den Mann an. (TL)

