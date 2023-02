LPI-G: Polizeieinsatz in Berga/Elster - Großkundorf

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Im Zeitraum vom 24.02.- 27.02.2023 drangen unbekannte Täter gewaltsam in drei Gartenlaube in einer Gartenanlage in der Helmut-Just-Straße ein. Dabei wurden jeweils die Türen der Gartenlauben beschädigt. Die Täter konnten schließlich samt Beutegut (u.a.Werkzeuge und elektrische Geräte) flüchten. Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

