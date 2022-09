Polizei Bonn

POL-BN: So viele junge neue Polizeibeamtinnen und -beamte wie seit Hauptstadtzeiten nicht mehr: 127 junge Polizeibeamtinnen und -beamte unterstützen ab sofort die Bonner Polizei

Bonn (ots)

Großer Willkommenstag im Bonner Polizeipräsidium: Am 1. September 2022 begrüßte der stellvertretende Polizeipräsident Andreas Koch 127 neue Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare sowie eine Regierungsinspektorin. Sie werden die Bonner Polizei ab sofort in unterschiedlichsten Aufgabenbereichen unterstützen. Damit nicht genug: Da die Bonner Polizei auch eine der zehn Ausbildungsbehörden der Polizei NRW ist, begrüßte Andreas Koch, der als Leitender Polizeirektor auch die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz führt, anschließend 119 junge Frauen und Männer, die ihr dreijähriges Studium bei der Polizei antraten.

Den Auftakt im Präsidium an der Königswinterer Straße machten am Donnerstagvormittag die 127 neuen Kolleginnen und Kollegen. 109 von ihnen waren nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums in dieser Woche zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren ernannt worden. Eine junge Frau beendete ihr Studium zur Regierungsinspektorin.

17 weitere Polizeibeamtinnen und -beamte sind auf eigenen Wunsch aus anderen Polizeibehörden Nordrhein-Westfalens zum Polizeipräsidium Bonn versetzt worden. Sie alle werden künftig im Streifendienst, bei der Einsatzhundertschaft, der Kriminalpolizei sowie den Direktionen Verkehr und Zentrale Aufgaben der Bonner Polizei eingesetzt.

"Die große Einstellungsoffensive des Landes NRW zeigt Wirkung. Das letzte Mal haben wir vermutlich zu Hauptstadtzeiten so viele neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen dürfen", freute sich Andreas Koch in seiner Begrüßungsrede.

"Mit den neuen Kolleginnen und Kollegen wird unsere Behörde wieder ein ganzes Stück jünger. Das hilft uns nicht nur in der aktuellen Phase, in der jährlich 80 bis 90 Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand gehen. Die jungen Beamtinnen und Beamten haben eine sehr gute Ausbildung erhalten. Mit ihnen sind wir auch für die zukünftigen Herausforderungen bestens aufgestellt", so Koch weiter. Einige der "Neuen" treten bereits heute Nachmittag in der Spätschicht ihren Dienst an.

Kurze Zeit später ernannte er zudem noch 116 junge Frauen und Männer zu Polizeikommissaranwärterinnen bzw. Polizeikommissaranwärtern. Für sie beginnt nun das duale Studium bei der Polizei NRW. Ziel ist die Ernennung zur Polizeikommissarin bzw. zum Polizeikommissar und der Erwerb des akademischen Titels Bachelor of Arts. Drei junge Menschen wurden außerdem zur Regierungsinspektoranwärterin bzw. zum Regierungsinspektoranwärter ernannt. In den kommenden Monaten erwartet die Neuankömmlinge eine Kombination aus Theorie, Training und Praxis. Hierbei werden sie durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Bonn eng betreut.

Interessierte finden alle Informationen zum Polizeiberuf auf www.genau-mein-fall.de. Das Bewerberportal für eine Einstellung im September 2023 ist noch bis zum 8. Oktober 2022 geöffnet.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell