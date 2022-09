Polizei Bonn

POL-BN: Auseinandersetzung in Troisdorf - 46-Jähriger erlitt Schussverletzung - Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 31.08.2022 kam es auf der Kölner Straße in Troisdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf einer der beiden nach einer Schussabgabe schwer verletzt wurde. Gegen 23:00 Uhr meldeten Anwohner über den polizeilichen Notruf Schussgeräusche für den Bereich der Kölner Straße. Kurz nach den eingegangenen Meldungen erschien dann eine augenscheinlich verletzte Person auf der Polizeiwache in Troisdorf und gab an, dass auf ihn geschossen worden sei. Der 46-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften und einem Notarzt vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der mutmaßliche Tatverdächtige hatte sich zwischenzeitlich vom Ort des Geschehens auf der Kölner Straße entfernt. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von KHK Thomas Winterscheidt zusammen mit Staatsanwalt Martin Kriebisch die Ermittlungen zu dem Fall.

Neben den Ermittlungen vor Ort, zu denen auch die Tatortaufnahme gehört, dauern die Fahndungsmaßnahmen an.

