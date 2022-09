Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Zeugen wählten 110 - 39-Jähriger nach Sachbeschädigungen gestellt

Bonn (ots)

Mehrere aufmerksame Zeuge beobachteten am Mittwochabend (31.08.2022) gegen 21:30 Uhr einen Mann in der Bonner Innenstadt, der mit einer Metallstange auf Schaufenster einschlug.

Die Zeugen handelten richtig und wählten umgehend den Polizeinotruf 110, während sie den Tatverdächtigen weiter im Auge behielten. Sofort begab sich eine Streife der Wache GABI zum Tatort und konnte den 39-jährigen Tatverdächtigen in der Wesselstraße stellen. Wie sich im Rahmen erster Ermittlungen herausstellte, hatte der mit rund 0,6 Promille alkoholisierte Mann mehrere Schaufenster- und Glasscheiben in der Gangolfstraße, Wesselstraße und Gerhard-von-Are-Straße beschädigt sowie ein Metallgitter am Bonner Münster verbogen.

Der polizeibekannte Mann hatte gegen 17:50 Uhr bereits einen Platzverweis für den Innenstadtbereich erhalten, nachdem er am Kaiserplatz Passanten angeschrien hatte. Daher wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Erneut führten schnelle Notrufe von aufmerksamen Zeugen zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

