Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei Stuttgart: 32-Jähriger mit Haftbefehl festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochmittag (05.04.2023) einen 32-jährigen Mann am Hauptbahnhof Stuttgart festgenommen. Im Rahmen einer Personenkontrolle überprüften die Polizisten gegen 11:15 Uhr die Identität des polnischen Staatsangehörigen. Hierbei stellte sich heraus, dass der bereits wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilte 32-Jährige von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Die Bundespolizisten brachten den Mann zur Verbüßung einer 7- monatigen Gesamtfreiheitsstrafe anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

