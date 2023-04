BPOLI S: Übergriff auf einen Zugbegleiter

Ludwigsburg (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Mann und einem bislang unbekannten Täter ist es am Samstagabend (01.04.2023) am Bahnhof Ludwigsburg gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 49-Jährige mit dem Unbekannten gegen 18:45 Uhr zunächst in einer S-Bahn Richtung Ludwigsburg in einen verbalen Streit. Dieser verlagerte sich ...

mehr