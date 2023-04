Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlagring sichergestellt

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am Freitag (31.03.2023) kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Vorfall im Hauptbahnhof Stuttgart, bei dem ein 16-Jähriger versuchte, sich einer Kontrolle der Bundespolizei zu entziehen. Während der Flucht ließ der junge Mann einen Schlagring fallen, der von den Beamten sichergestellt wurde. Der 16-jährige deutsche Staatsangehörige wurde gemeinsam mit seinem bisher unbekannten Begleiter am Bahnsteig 5 durch eine Streife der Bundespolizei angesprochen und für eine Personenkontrolle zur Seite gebeten. Der Tatverdächtige drehte sich um und flüchtete über den Querbahnsteig in Richtung des Personentunnels zum Hauptbahnhof (tief). Mehrere Streifen verfolgten den mutmaßlichen Täter, der schließlich in eine abfahrende S-Bahn Linie 5 in Richtung Schwabstraße flüchtete. Auf Anweisung der Bundespolizei konnte der Zug am Haltepunkt Feuersee durch die Deutsche Bahn AG gestoppt und die Person festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung des Jugendlichen auf dem Bundespolizeirevier wurde neben den bereits aufgefundenen Schlagring, auch ein gefälschter Schülerausweis, sowie ein Blanko Schülerausweis gefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Verdacht einer Urkundenfälschung dauern an.

