Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit rund 3,6 Promille im Bahnhof Waiblingen unterwegs

Waiblingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagnachmittag (31.03.2023) einen 23-jährigen Mann am Bahnhof Waiblingen angetroffen, der nicht mehr in der Lage war, seinen Reiseweg selbstständig fortzusetzen. Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn alarmierten gegen 17:00 Uhr die Bundespolizei, da sich der Mann mehrmals in der Nähe zum Gleis aufgehalten haben soll und den mehrfachen Aufforderungen der Mitarbeiter, den Bahnhof zu verlassen, offenbar nicht Folge leistete. Die Polizeibeamten verbrachten den mit rund 3,6 Promille alkoholisierten Mann zur Ausnüchterung auf das Revier nach Stuttgart, wo er bis zum nächsten Morgen verblieb. Der gambische Staatsangehörige muss zudem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs rechnen.

