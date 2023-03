BPOLI S: Sexueller Übergriff im Zug von Oberkochen nach Aalen

Stuttgart (ots) - Zu einem körperlichen Angriff auf eine Mitarbeiterin der Toilettenanlagen ist es am gestrigen Nachmittag (29.03.2023) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll eine 56-jährige deutsche Staatsangehörige am gestrigen Mittwoch gegen 17:50 Uhr zunächst versucht haben die am Bahnsteig 1 gelegenen Toilettenanlage des Hauptbahnhofes zu betreten, wohl ohne hierbei den erforderlichen Preis zu bezahlen. Da sie zudem offenbar ...

mehr