BPOLI S: Auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots) - Ein 51-jähriger Mann beleidigte am vergangenen Sonntag (26.03.2023) einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn in einer S-Bahn der Linie S5. Der türkische Staatsangehörige war am Sonntagmittag gegen 13:15 Uhr mit der S-Bahn von Tamm in Richtung Ludwigsburg gefahren und hatte offenbar gegenüber dem Prüfdienst kein erforderliches Ticket für die Fahrt vorzeigen können. Nachdem sich der 51-Jährige zudem wohl nicht ausweisen wollte, wurde die Polizei über ...

mehr