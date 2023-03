Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Prüfdienst beleidigt

Ludwigsburg (ots)

Ein 51-jähriger Mann beleidigte am vergangenen Sonntag (26.03.2023) einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn in einer S-Bahn der Linie S5. Der türkische Staatsangehörige war am Sonntagmittag gegen 13:15 Uhr mit der S-Bahn von Tamm in Richtung Ludwigsburg gefahren und hatte offenbar gegenüber dem Prüfdienst kein erforderliches Ticket für die Fahrt vorzeigen können. Nachdem sich der 51-Jährige zudem wohl nicht ausweisen wollte, wurde die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streife soll der Reisende zunehmend verbal aggressiv gegenüber dem 54-jährigen Mitarbeiter des Prüfdienstes aufgetreten sein und diesen mehrfach verbal beleidigt haben. Einsatzkräfte konnten den Beschuldigten beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Ludwigsburg feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell