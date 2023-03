Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 23-Jähriger von Güterzug erfasst

Vaihingen (Enz) (ots)

Vaihingen (Enz): Am vergangenen Sonntagmorgen (26.03.2023) wurde ein 23-jähriger Mann gegen 06:00 Uhr am Bahnhof Vaihingen (Enz) von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 23-jährige deutsche Staatsangehörige mit Kopfhörern auf seinen Ohren an der Bahnsteigkante gesessen und seine Beine in den Gleiskörper hängen lassen haben. Weil der Mann Musik über diese Kopfhörer hörte wird davon ausgegangen, dass er den herannahenden Güterzug nicht bemerkte. Der Zug erfasste den Mann trotz eingeleiteter Schnellbremsung. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen überlebte der 23-Jährige und zog sich nach ersten Informationen lediglich Verletzungen an seinen Beinen zu; es besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr dauern an. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Die weiße Linie an Bahnsteigen markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis. Ein Aufenthalt zwischen Bahnsteigkante und der weißen Linie ist verboten. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter).

