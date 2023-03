Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jähriger attackiert Einsatzkräfte

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 19-Jähriger hat am heutigen Dienstagmorgen (21.03.2023) mehrere Beamte der Bundespolizei am Bad Cannstatter Bahnhof verbal und körperlich attackiert. Der deutsche Staatsangehörige war am heutigen Dienstag gegen 09:00 Uhr zunächst mit seinem Fahrrad im Bad Cannstatter Bahnhof direkt auf eine Streife der Bundespolizei zugefahren und wurde deshalb von den Beamten angesprochen. Nachdem sich der in Stuttgart wohnhafte Mann der polizeilichen Kontrolle durch Weglaufen entziehen wollte, musste er durch die Einsatzkräfte festgehalten werden. Im Laufe der anschließenden Kontrolle trat der 19-Jährige durchgehend aggressiv gegenüber der Streife auf und versuchte schließlich einen Beamten mit der Faust in das Gesicht zu schlagen, was von diesem jedoch verhindert werden konnte. Der Beschuldigte wurde aufgrund seiner Aggressivität zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er die Einsatzkräfte mehrfach verbal beleidigte. Körperlich verletzt wurde bei dem Vorfall bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch niemand. Der junge Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung rechnen.

