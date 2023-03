Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrkartenautomat manipuliert

Oberboihingen (ots)

Am gestrigen Mittag (20.03.2023) kam es, aufgrund von Manipulationsspuren an einem Fahrkartenautomaten, zu einem Polizeieinsatz am Oberboihinger Bahnhof. Mitarbeiter der Deutschen Bahn konnten am gestrigen Montag gegen 13:45 Uhr mehrere Manipulationsspuren an einem auf Bahnsteig 2 befindlichen Fahrkartenautomaten feststellen. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie der Landes- und Bundespolizei fuhren den Einsatzort daraufhin umgehend an und sperrten den Bereich um den Automaten ab. Im Anschluss untersuchten Beamte der Bundespolizei den Fahrkartenautomaten. Durch die Sperrung kam es zu Verzögerungen und Umleitungen im Bereich des Schienen- und Straßenverkehrs. Nachdem eine Gefährdung der Umgebung durch die Spezialkräfte der Bundespolizei ausgeschlossen werden konnte, wurden die Absperrmaßnahmen entsprechend wieder aufgehoben. Die Bundespolizei hat in dem vorliegenden Fall die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell