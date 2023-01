Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei zerkratzte Fahrzeuge

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie ein Zeuge am Montagnachmittag feststellen musste, hatten sich Unbekannte an seinem Fahrzeug zu schaffen gemacht. Der Pkw Ford war in der Straße am Kreuz geparkt und wies nunmehr Kratzer an der linken Fahrzeugseite auf. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde überdies bekannt, dass noch zwei weitere, im besagten Bereich geparkte, Fahrzeuge, ein Pkw Opel und ein Peugeot, ähnliche Beschädigungen aufwiesen. Die entsprechenden Anzeigen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell