LPI-J: Diebstahl aus Appartement

Jena (ots) - In den vergangenen zwei Wochen beschmierten Unbekannte eine Hauswand am Carl-Zeiss-Platz. Dies teilte am Montagmittag ein Zeuge fest. Der oder die Unbekannten brachten mehrere Graffiti an der Hauswand auf. Eine Anzeige wurde aufgenommen Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

