BPOLI S: Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG nach Fahrausweiskontrolle verletzt

Esslingen (ots) - Im Gleisbereich in der Nähe der Adenauerbrücke in Esslingen befand sich am heutigen Freitag (17.03.2023) ein 19-jähriger Mann, einen Grund hierfür konnte er gegenüber den Einsatzkräften nicht nennen. Der 19-jährige algerische Staatsangehörige befand sich am heutigen Mittag gegen 11:55 Uhr offenbar im Gleisbereich in der Nähe der Adenauerbrücke, weshalb der Zugverkehr in Esslingen für knapp 15 ...

