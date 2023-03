Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jähriger im Gleisbereich unterwegs

Esslingen (ots)

Im Gleisbereich in der Nähe der Adenauerbrücke in Esslingen befand sich am heutigen Freitag (17.03.2023) ein 19-jähriger Mann, einen Grund hierfür konnte er gegenüber den Einsatzkräften nicht nennen. Der 19-jährige algerische Staatsangehörige befand sich am heutigen Mittag gegen 11:55 Uhr offenbar im Gleisbereich in der Nähe der Adenauerbrücke, weshalb der Zugverkehr in Esslingen für knapp 15 Minuten unterbrochen werden musste. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den jungen Mann nach kurzer Zeit antreffen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle verbringen. Warum er sich in dem Gleisbereich aufgehalten hatte, teilte der 19-Jährige den Beamtinnen und Beamten nicht mit. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

