Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 16-Jähriger im Zug mehrfach geschlagen

Stuttgart (ots)

Dienstagnachmittag (14.03.2023) kam es in einem Regionalzug von Stuttgart nach Ellwangen gegen 17:30 Uhr zu einem körperlichen Übergriff auf einen 16-Jährigen. Ein bisher unbekannter Täter schlug dem Jugendlichen mehrfach mit der Faust in sein Gesicht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 16-jährige Geschädigte mit dem Zug in Richtung Urbach unterwegs gewesen sein. Am Bahnhof Schorndorf stieg der bisher unbekannte mutmaßliche Täter in den Zug und schlug dem Geschädigten offenbar mehrfach unvermittelt in sein Gesicht. Reisende, welche sich ebenfalls in dem Zug befanden, sollen verbal versucht haben den mutmaßlichen Täter von den Schlägen abzuhalten, dies gelang ihnen jedoch wohl nur kurzfristig. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen soll der Täter sich ein zweites Mal zu dem bereits verletzten Jugendlichen umgedreht und erneut zugeschlagen haben. Am Haltepunkt Urbach verließ der Angreifer dann den Zug und rannte davon. Eine Fahndung durch die alarmierten Einsatzkräfte im Nahbereich verlief erfolglos. Zeugen, vor allem die einschreitenden Reisenden aus dem Zug, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden. Der Tatverdächtige soll circa 17 bis 18 Jahre alt gewesen sein und offenbar kurze schwarze Haare gehabt haben. Laut Zeugenaussagen war er mit einer hellblauen Joggingjacke und einer hellen lockeren Jeans bekleidet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell