POL-HRO: Einladung zum gemeinsamen Pressegespräch mit Vertretern der Staatsanwaltschaft Schwerin, des Polizeipräsidiums Rostock und der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin am 16.11.2022, 13:00 Uhr

Am 19.10.2022 brannte das ehemalige Hotel "Schäfereck" in Groß Strömkendorf, das als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt wurde, bis auf die Grundmauern nieder. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich 14 Bewohner und drei Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes in dem Gebäude auf, die alle unverletzt das Objekt verlassen konnten. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

Die Ergebnisse der Brandursachenermittlungen sowie weitere Einzelheiten zum Stand des Ermittlungsverfahrens werden im Rahmen des Pressegesprächs, das heute um 13:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft Schwerin, Bleicherufer 15, 19053 Schwerin stattfindet, mitgeteilt. Im Anschluss wird eine Pressemitteilung veröffentlicht.

