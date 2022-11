POL-PDLD: Edesheim - Autofahrer umfahren die Absperrung

Bellheim/ Rülzheim (ots) - Am Montagmorgen im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:15 Uhr wurde durch die Polizei Germersheim eine Geschwindigkeitsmessung Am Mühlbuckel in Bellheim durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden zwei Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 61 km/h. Weiterhin konnten an drei Fahrzeugen Mängel festgestellt werden. Bei einer ...

mehr