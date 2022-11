POL-PDLD: Lustadt - Dieseldiebstahl

Hagenbach (ots) - In den frühen Morgenstunden des 15.11.2022 wurde durch ein bislang unbekanntes größeres Fahrzeug in der Rheinstraße Höhe Hausnummer 1(vor einer Bäckerei) ein am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellter Kleinbus stark beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10 000 Euro. Der verantwortliche Fahrzeugführer des Unfallfahrzeuges ist derzeit noch unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen ...

