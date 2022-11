Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presserklärung der STA Landau und der Polizei Landau Tödlicher Verkehrsunfall auf der B38 bei Billigheim/Appenhofen Montag, 14.11.2022, 15:15 Uhr

Landau (ots)

Am Montag den 14.11.2022, gegen 15:15 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Auffahrunfall auf der B38, kurz nach der Ortsausfahrt Appenhofen in Richtung Landau. Der Fahrer eines Transporters wollte berechtigt über die Gegenfahrbahn nach links auf einen befestigten Wirtschaftsweg abbiegen und musste aufgrund Gegenverkehrs anhalten. Ein nachfolgender PKW erkannte dies und kam ebenfalls verkehrsbedingt zum Stehen. Ein wiederum nachfolgender, 83-jähriger Kradfahrer, kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem vor im stehenden PKW. Die Person aus dem Kreis SÜW stürzte schwer und verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle. Der betreffende Teilbereich der B38 musste im Zeitraum 15:15 Uhr - 17:45 Uhr voll gesperrt werden. Verkehrsbehinderungen in den umliegenden Ortschaften waren die Folge.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell