Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter bespuckt Mitarbeiterin

Vaihingen an der Enz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstag (16.03.2023) eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn auf der Zugfahrt in Richtung Karlsruhe bespuckt. Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte am gestrigen Tag gegen 11:30 Uhr zunächst mit einem IRE von Stuttgart in Richtung Karlsruhe gefahren sein. Bei einer Fahrkartenkontrolle konnte der Mann gegen 11:45 Uhr offenbar kein gültiges Ticket vorzeigen, weshalb er den Zug am darauffolgenden Halt in Vaihingen (Enz) verlassen sollte. Der Täter soll von Beginn an verbal aggressiv gegenüber der kontrollierenden Zugbegleiterin aufgetreten und in dem Zug herumgerannt sein. Beim Ausstieg drehte er sich dann offenbar zu der 60-jährigen Mitarbeiterin der Deutschen Bahn um und spuckte dieser in das Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter, bei welchem es sich um einen 40-50 Jahre alten und circa 176 cm großen Mann mit mittellangen Haaren handeln soll, in bislang unbekannte Richtung. Zur Tatzeit soll der Mann eine braune Hose und eine beige Jacke getragen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

