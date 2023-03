Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Geldbeutel entwendet

Ludwigsburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag (16.03.2023) wurde einer 17-Jährigen der Geldbeutel am Ludwigsburger Bahnhof durch einen bislang unbekannten Mann entwendet. Der Täter trat bisherigen Erkenntnissen zufolge am gestrigen Mittag gegen 14:05 Uhr an die am Bahnsteig 2 wartende 17-Jährige heran und soll den Geldbeutel der Geschädigten aus deren Jackentasche entwendet haben als diese gerade eine S-Bahn betrat. Ein aufmerksamer Reisender bemerkte offenbar die Tat und wies die 17-Jährige auf den Vorfall hin. Aufgrund der sich schließenden Türen des Zuges konnten die Geschädigte und der Zeuge den Unbekannten jedoch nicht mehr auf die Tat ansprechen. Der Täter wird als circa 20-jähriger Mann mit südländischem Erscheinungsbild und glatten, schwarzen Haaren beschrieben. Er war offenbar circa 165 cm groß und hatte keinen Bart. Zur Tatzeit soll er mit einer Sporthose und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Gegenstände wie Koffer oder Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Führen Sie Bargeld, EC- und Kreditkarten immer am Körper verteilt mit sich und achten Sie beim Ein- und Aussteigen auf ihre Wertsachen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell