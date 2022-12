Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei mit Festnahme und kurioser Strafanzeige

Aachen (ots)

Am Dienstagnachmittag fertigte die Bundespolizei Aachen eine kuriose Anzeige am Rastplatz Aachener Land. Nach erfolgter Einreise, mit seinem KFZ aus den Niederlanden, wurde ein 27-jähriger Amerikaner angehalten und kontrolliert. Er händigte den Beamten zur Kontrolle u.a. einen "Internationalen" Führerschein aus. Die Beamten stellten schnell fest, dass es sich bei diesem Dokument um ein sog. Fantasiedokument handelt. Auf Vorhalt gab die Person den Beamten gegenüber an, dass es sich um ein echtes Dokument handelt, da er dies schließlich für 275 $ im Internet bestellt hätte. Die Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde dennoch gefertigt.

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:00 Uhr, beobachteten Beamte der Bundespolizei Aachen wie ein 19 -jähriger Guineer mit einem E-Bike in Richtung Auffahrt zur BAB 4 unterwegs war. Der orientierungslos wirkende Rad Fahrer konnte vor der Auffahrt gestoppt und kontrolliert werden. Hier stellt sich heraus das die Person mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde. Ihm wurde die Festnahme eröffnet und er wurde dem Polizeigewahrsam Aachen zugeführt. Des Weiteren sind die Eigentumsverhältnisse des E-Bikes zurzeit Bestandteil von Ermittlungen.

