POL-K: 230127-1-LEV Zeugenaufruf nach Porsche 911-Diebstahl in Leverkusen-Steinbüchel

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Porsche 911 Turbo S am Donnerstagabend (26. Januar) auf einem Restaurant-Parkplatz an der Altenberger Straße im Stadtteil Steinbüchel, sucht die Polizei dringend Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben oder Angaben zum Verbleib des grauen Sportwagens machen können. Gegen 18 Uhr hatte der 56 Jahre alte Eigentümer sein mehr als 100.000 teures Coupé auf dem Parkplatz eines Lokals abgestellt und rund zwei Stunden später den Diebstahl des Autos bemerkt.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen beobachtet haben oder Angaben zum dem in Leverkusen zugelassenen Porsches geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (mw/al)

