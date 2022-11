Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verfolgungsfahrt - Zeugen oder Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 03.11.2022, gegen 23 Uhr kam es im Bereich der Wiesenstraße in Emmendingen zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem VW Golf und der Polizei. Trotz Anhaltezeichen und mehreren Anhalteversuchen flüchtete der Fahrer und fuhr mit hohen Geschwindigkeiten durch mehrere Ortschaften. Auf der Strecke Emmendingen, Stadtteil Bürke-Bleiche, Kollmarsreute in Richtung Sexau kam es teilweise zu gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Nachdem der Fahrzeugführer sich in einer Sachgasse festfuhr, flüchtete dieser zu Fuß. Der Beifahrer konnte noch im Fahrzeug vorläufig festgenommen werden.

Weitere Ermittlungen beim Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) dauern an. Zeugen oder Fahrzeugführer, die durch den Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

