POL-FR: Dogern: Junger Radfahrer mit Auto zusammengestoßen

Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 02.11.2022 zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr kam es in Weisweil am Stützpunkt Wasserwirtschaftsamt am Rheindamm zum Diebstahl von einem Schlauchboot samt Paddel und Pumpe. Bei dem Schlauchboot handelte es sich um ein Gumotex Palava. D ie Polizei sucht nun nach Zeugen, welche das oben beschriebene Schlauchboot in der Nähe des Tatortes gesehen haben und Angaben zu Personen oder ...

