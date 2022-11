Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weisweil: Diebstahl von Schlauchboot samt Paddel und Pumpe

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 02.11.2022 zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr kam es in Weisweil am Stützpunkt Wasserwirtschaftsamt am Rheindamm zum Diebstahl von einem Schlauchboot samt Paddel und Pumpe. Bei dem Schlauchboot handelte es sich um ein Gumotex Palava. D ie Polizei sucht nun nach Zeugen, welche das oben beschriebene Schlauchboot in der Nähe des Tatortes gesehen haben und Angaben zu Personen oder Fahrzeugen, die damit in Verbindung stehen, machen können. Bei Hinweisen können sie sich gerne rund um die Uhr beim Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582110) melden.

