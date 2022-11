Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Verdacht Gefährliche Körperverletzung - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.11.2022, gegen 14.00 Uhr, soll ein 26-jähriger Mann in einem Gebäude in Brandenberg, einen 55-jährigen und einen 39-jährigen Mann niedergeschlagen haben. Zum Schlagen soll der 26-Jährige auch Gegenstände benutzt haben. Der 39-jährige Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Uni-Klinik geflogen wurde. Der 55-jährige Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde gegen 26-jährigen polnischen Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Bad Säckingen Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell