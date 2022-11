POL-FR: Lörrach: Vandalismus am Brombacher Schlössle

Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag, 01.11.2022, auf Mittwoch, 02.11.2022, wurden in der Talstraße und in der Straße "Im Strick" drei Fahrzeuge aufgebrochen. In der Talstraße wurden an einem schwarzen Daimler-Benz und einem grauen Opel Isignia eine kleine Seitenscheibe eingeschlagen umso an die Fahrzeugverriegelung und in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus ...

