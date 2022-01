Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Personen bei Fahrradunfall verletzt

Hagen (ots)

Am 31.12.2021 verletzten sich ein 29-jähriger Mann und sein 1-jähriger Sohn nach einem Fahrradunfall am Kreisverkehr an der Dortmunder Straße. Eine 31-jährige Autofahrerin war mit ihrem PKW gegen 14.25 Uhr von der Dortmunder Straße in den Kreisverkehr eingefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie dabei mit dem Fahrradfahrer zusammen, der den Kreisverkehr mit seinem Sohn in einem Fahrradkindersitz befuhr. Aufgrund der erlittenen, leichten Verletzungen wurden die Beiden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand leichter Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

