POL-HA: Mann fährt ohne Führerschein zur Polizeiwache

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (29.12.2021) gegen 23 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto zur Polizeiwache Innenstadt in der Bahnhofsstraße, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Bei dem Besuch auf der Wache gab der Mann gegenüber dem Polizeibeamten an in den vergangenen Wochen vermehrt im Straßenverkehr kontrolliert worden zu sein. Dabei sei ihm mitgeteilt worden, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat und entsprechend auch keine Fahrzeuge führen darf. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen zeigte, dass er in dem Zeitraum zwischen dem 21. Dezember und 28. Dezember bereits vier Anzeigen erhalten hatte. Der Gebrauch einer ausländischen Fahrerlaubnis war ihm bereits gerichtlich untersagt worden. Er gab jedoch noch in der Polizeiwache an, nach dem Besuch mit dem Auto wieder nach Hause fahren zu wollen. Er erklärte zudem, auch zuvor mit dem Auto gefahren zu sein. Er erhielt eine weitere Strafanzeige und die Fahrt mit Fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm erneut untersagt. (arn)

