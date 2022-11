POL-FR: Rheinfelden: Pkw am helllichten Tag gestohlen

Freiburg (ots) - In der Nacht auf den Feiertag "Allerheiligen", 01.11.2022 wurden in Elzach gleich mehrere Nummernschilder von Autos entwendet. Wie es derzeit aussieht, hatte es die Täterschaft ausschließlich auf Kennzeichenschilder auswärtiger Zulassungsbezirke abgesehen. Betroffen sind Schilder aus den Zulassungsbezirken HR-, MON-, WT- und AUR-. Die Tatorte liegen an folgenden Straßen: Am Stadtwäldele, ...

