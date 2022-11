Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht Jostalstraße - Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am Donnerstagmittag, 03.11.2022, gegen 12.30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer die Jostalstraße von der B500 kommend in Richtung Titisee-Neustadt. Etwa 500m nach der Kreuzung Jostalstraße / B500 setzte der 61-Jährige Pkw-Fahrer ordnungsgemäß zum Überholen eines Fahrschulautos an. Zum selben Zeitpunkt fuhr plötzlich eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin an dem 61-Jähringen vorbei. Dem 61-Jährigen gelang es noch auszuweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Erst im Nachgang bemerkte der 61-Jährige einen Streifschaden an der rechten Seite an seinem Pkw. Bei dem Unfallverursachendem Pkw handelt es sich um einen roten SUV mit einer Frau am Steuer.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

