Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfall im Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW befuhr am Donnerstag, 03.11.2022 gegen 19.00 Uhr ein 40 Jahre alter Mann die Basler Straße und beabsichtigte im Kreisverkehr in Richtung B 518 zu fahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er einen 16-jährigen Motorradfahrer, welcher sich bereits schon im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 16-Jährige konnte sich auf dem Motorrad halten und stürzte nicht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf rund 2000 Euro, am Motorrad auf 1000 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell