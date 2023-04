Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Auseinandersetzung am Bahnhof Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Mann und einem bislang unbekannten Täter ist es am Samstagabend (01.04.2023) am Bahnhof Ludwigsburg gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 49-Jährige mit dem Unbekannten gegen 18:45 Uhr zunächst in einer S-Bahn Richtung Ludwigsburg in einen verbalen Streit. Dieser verlagerte sich bei der Ankunft am Bahnhof Ludwigsburg auf den Bahnsteig 2, wo der mutmaßliche Täter nach jetzigem Kenntnisstand den 49-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll. Der unbekannte Mann flüchtete daraufhin in Richtung Unterführung. Durch den Vorfall wurde offenbar die Sonnenbrille des Mannes beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 18 bis 25 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und Vollbart gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er offenbar schwarze Sneaker. Auffällig soll ein Veilchen unter seinem linken Auge gewesen sein.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

