Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Beim Ausfahren aus Garagenzufahrt Pedelec-Fahrer übersehen - Biker leicht verletzte

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Unfall am Montagvormittag auf der Straße "Im Tal" am Ortsausgang von Trossingen leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 09 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau mit einem Renault Kombi rückwärts aus einer Garagenzufahrt auf die Straße "Im Tal", um anschließend in Richtung Stadtmitte Trossingen zu fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 54-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf der Straße von Trossingen in Richtung Aldingen unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und zog sich hierbei Verletzungen an der rechten Schulter und dem rechten Arm zu. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der Mann zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Am Renault und dem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

