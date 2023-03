Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen-Weiterdingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Grillhütte (18.03.2023)

Hilzingen-Watterdingen (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend in der Grillhütte in der Wiesentalstraße mehrere Einwegpaletten verbrannt. Durch die Größe des dadurch entstandenen Feuers wurden neben der Umrandung der Grillstelle auch die Balken der Überdachung in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen. Die Feuerwehr Hilzingen, die mit zwei Mann vor Ort kam löschte das Feuer, bevor noch größerer Schaden entstand. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

