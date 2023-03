Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallfluchten auf dem Parkplatz des REWE-Marktes - weißen BMW und grauen Opel Corsa angefahren

Radolfzell (ots)

Unbekannte Autofahrer haben am Samstagmittag, zwischen 15 Uhr und 19 Uhr zwei auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Böhringer Straße abgestellte Autos beschädigt und sind anschließend geflüchtet. Die Unbekannten beschädigten sowohl einen dort parkenden weißen BMW, als auch einen grauen Opel Corsa. Beide Verursacher entfernten sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung der angerichteten Schäden in Höhe von Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell